Фонд инвестиционного развития Псковской области подписал соглашение с инвестплатформой Ближнего Востока
Делегация Псковской области принимает участие в XV Международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: KazanForum». Он проходит в Татарстане. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
От региона в форуме принимают участие представители комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике и областного Фонда инвестразвития. Всего состоится более 125 стратегических сессий, в которых примут участие как региональные, так и международные эксперты.
В рамках мероприятия было подписано соглашение о партнёрстве между Фондом инвестиционного развития Псковской области и Ежегодным инвестиционным собранием AIM Congress (Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты).
Планируется участие в совместных бизнес-мероприятиях, привлечение инвестиций и дальнейшее развитие двусторонних экономических отношений.
Фонд инвестиционного развития Псковской области подписал соглашение с инвестплатформой Ближнего Востока
ПСБ первым в России запустил карту – электронное удостоверение «СВОи» для ветеранов боевых действий
Образовательная программа по генерации идей прошла в технопарке «Электрополис» в Великих Луках
Интерес инвесторов к сфере туризма в Псковской области постоянно растёт – Екатерина Ершова
Руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова станет гостьей программы «Бизнес-ланч»