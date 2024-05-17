Фонд инвестиционного развития Псковской области подписал соглашение с инвестплатформой Ближнего Востока

15:14, 17 мая 2024, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие в XV Международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: KazanForum». Он проходит в Татарстане. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

От региона в форуме принимают участие представители комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике и областного Фонда инвестразвития. Всего состоится более 125 стратегических сессий, в которых примут участие как региональные, так и международные эксперты.

В рамках мероприятия было подписано соглашение о партнёрстве между Фондом инвестиционного развития Псковской области и Ежегодным инвестиционным собранием AIM Congress (Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты).

Планируется участие в совместных бизнес-мероприятиях, привлечение инвестиций и дальнейшее развитие двусторонних экономических отношений.