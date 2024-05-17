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Несколько дорог перекроют в Псковской области с 20 по 23 мая

Несколько дорог перекроют в Псковской области в связи с проведением тренировочных сборов по ралли с 20 по 23 мая , сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Несколько дорог перекроют в Псковской области с 20 по 23 мая. Фото: ПАИ

Проведение тренировочных сборов по авторалли планируется на территории Псковского, Дедовичского районов и Плюсского, Порховского, Красногородского и Опочецкого муниципальных округов.

Дороги общего пользования регионального значения будут перекрыты в следующих местах:

  • 20 и 22 мая с 10:00 до 18:00 - на а/д «Гавры – Красногородск» от деревни Столбово до деревни Гавры Красногородского муниципального округа.
  • 21 мая с 10:00 до 18:00 - на а/д «Детково - Заянье» от деревни Детково до деревни Сеглицы и от деревни Сеглицы до деревни Заянье Плюсского муниципального округа.
  • 21 мая с 10:00 до 18:00 - на а/д «Лысцево – Синяя Никола - Демидово» от деревни Синяя Никола до деревни Посинье и от деревни Посинье до деревни Демидово Красногородского муниципального округа.
  • 21 мая с 10:00 до 18:00 - на а/д «Кудка – Норкино – Камено» от деревни Кудка до деревни Рясино Опочецкого муниципального округа.
  • 21 мая с 10:00 до 18:00 - на а/д «Середка – Мельницы – Гридино» от деревни Мельницы до деревни Гридино Псковского района.
  • 21 мая с 10:00 до 18:00 - на а/д «Малая Толбица – Гверсдонь - Мельницы» от деревни Вязки до деревни Смержаха Псковского района.
  • 22 и 23 мая с 10:00 до 18:00 - на а/д «Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино» от деревни Травино Порховского муниципального округа до деревни Капустино Дедовичского района и от деревни Навережье до деревни Сысоево Дедовичского района.

Организацией, обеспечивающей временное прекращение движения, определена Федерация автоспорта Псковской области.

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