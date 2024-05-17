В Псковской области удалось достичь 100% трудоустройства осуждённых

16:14, 17 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил вопросы взаимодействия с начальником УФСИН России по Псковской области Алексеем Емельяновым, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В рамках рабочей встречи они обсудили функционирование и развитие сети исправительных центров в Псковской области, а также трудоустройство осуждённых к принудительным работам.

Одной из тем встречи также стало развитие производственного сектора уголовно-исполнительной системы. Отмечается, что за счёт государственных и муниципальных заказов удалось достичь 100 % трудоустройства осуждённых, создания новых рабочих мест.

Алексей Емельянов поблагодарил Михаила Ведерникова, правительство области и исполнительные органы власти за плодотворное взаимодействие и оказываемую помощь.

«УФСИН России по Псковской области – постоянный участник специальных программ, благодаря которым укрепляется и совершенствуется материально-техническая база подразделений УИС. Со стороны правительства области продолжим оказывать всестороннюю поддержку», – заключил глава региона.