В Псковской области удалось достичь 100% трудоустройства осуждённых
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил вопросы взаимодействия с начальником УФСИН России по Псковской области Алексеем Емельяновым, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
В рамках рабочей встречи они обсудили функционирование и развитие сети исправительных центров в Псковской области, а также трудоустройство осуждённых к принудительным работам.
Одной из тем встречи также стало развитие производственного сектора уголовно-исполнительной системы. Отмечается, что за счёт государственных и муниципальных заказов удалось достичь 100 % трудоустройства осуждённых, создания новых рабочих мест.
Алексей Емельянов поблагодарил Михаила Ведерникова, правительство области и исполнительные органы власти за плодотворное взаимодействие и оказываемую помощь.
«УФСИН России по Псковской области – постоянный участник специальных программ, благодаря которым укрепляется и совершенствуется материально-техническая база подразделений УИС. Со стороны правительства области продолжим оказывать всестороннюю поддержку», – заключил глава региона.
Дмитрий Афанасьев: Наша главная задача – выстроить профессиональные связи между теми, кто будет создавать элиту Союзного государства