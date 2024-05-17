Жительнице Пыталовского района грозит срок за неуплату алиментов детям

16:07, 17 мая 2024, ПАИ

Прокурором Пыталовского района утвержден обвинительный акт в отношении 38-летней женщины. Она обвиняется в неоднократной неуплате без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В августе 2023 года женщину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание трех несовершеннолетних детей, ей было назначено наказание в виде 90 часов обязательных работ. Несмотря на это, злоумышленница после привлечения к административной ответственности не приняла мер к погашению задолженности по алиментам и продолжила их не платить. В результате уклонения от уплаты алиментов сумма задолженности превысила 100 тысяч рублей. Теперь ей грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.