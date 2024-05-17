До октября перекроют въезды во дворы домов на улице Шестака в Пскове

17:03, 17 мая 2024, ПАИ

Въезды во дворы домов на улице Шестака в Пскове перекроют до октября, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

С 10:00 20 мая до 23:00 1 октября для движения транспорта будут закрыты въезды во дворы между домами № 18 и 24 и № 24 и 28 на улице Шестака. Также в районе этих домов будет закрыт для пешеходов участок тротуара. Ограничение движения вводится для реконструкции инженерных сетей теплоснабжения.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.