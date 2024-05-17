53-летняя женщина пропала в Великолукском районе

16:57, 17 мая 2024, ПАИ

53-летнюю Ларису Беляеву разыскивают в Великолукском районе, сообщается в группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

15 мая она ушла из дома, расположенном в садоводческом некоммерческом товариществе «Швейник», дом № 60 в Великолукском районе.

В последний раз её видели на улице Первомайской, 2 в Великих Луках.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ларисы Беляевой, просят обращаться по телефону полиции 02 либо по номеру поискового отряда «След» 8-911-376-76-76.