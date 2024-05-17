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Названы победители регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», который проходил в Великих Луках, завершился сегодня, 17 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В игре участвовали 28 команд из муниципалитетов региона. По результатам командных и личных зачётов в старшей категории (14–17 лет) первое место занял псковский отряд «Скобарь», второе у отряда «Фосфор» из Новоржевского муниципального округа, а на третьем оказался островский отряд «Допризывник007».

В средней категории (11–13 лет) первое место занял псковский отряд «Спасатель – Псков», на втором места оказался великолукский отряд «В десятку», а третье место у невельских школьников из отряда «Невель».

Команды, занявшие первые места, отправятся на окружной этап игры, который состоится в июне. В сентябре в финальных состязаниях «Зарницы 2.0» встретятся участники, набравшие наибольшее количество баллов в отрядном и индивидуальном зачётах.

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