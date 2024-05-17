Фонд инвестиционного развития Псковской области и Ежегодное инвестиционное собрание AIM Congress подписали соглашение о партнёрстве
Фонд инвестиционного развития Псковской области и Ежегодное инвестиционное собрание AIM Congress (ОАЭ) подписали соглашение о партнёрстве. Об этом сообщает региональный Фонд инвестразвития.
Подписание документа состоялось в рамках экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum», где принимает участие делегация Псковской области.
Соглашение предполагает партнёрство в торгово-экономической сфере, поддержку международных проектов, содействие в организации бизнеса, участие в совместных мероприятиях, привлечение инвестиций и укрепление двухсторонних отношений.
ХV Международный экономический форум «Россия – исламский мир: KazanForum» пройдёт с 14 по 19 мая в МВЦ «Казань Экспо». Этот форум – площадка для развития сотрудничества в сфере торговых отношений, прямых иностранных инвестиций, обсуждения вопросов исламской финансовой системы. Цели форума – рост товарооборота, реализация проектов, развитие партнёрского банкинга, технологические альянсы в России и странах Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также привлечение инвестиций.
Ожидается, что результаты форума помогут укрепить партнёрские отношения между странами, а также откроют возможности для расширения экспорта и продвижения бизнеса на мировом рынке.
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