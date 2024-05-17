Зрелищное астрономическое событие произойдёт 3 июня

23:15, 17 мая 2024, ПАИ

В 2024 году астрофизики анонсировали несколько ярких событий: кометы, солнечное затмение, обильные метеорные потоки, а также большой парад планет. Последнее событие, особенно зрелищное, произойдёт уже 3 июня, пишет РБК.

Парадом планет называется астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается на одной прямой от Солнца с разбросом в 20–30°. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере. Выравнивания (или парады) планет – это зрелищные астрономические события, которые можно наблюдать невооружённым глазом.

В одну линию выстроятся Меркурий, Юпитер, Уран, Марс, Нептун и Сатурн.