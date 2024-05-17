Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Зрелищное астрономическое событие произойдёт 3 июня

В 2024 году астрофизики анонсировали несколько ярких событий: кометы, солнечное затмение, обильные метеорные потоки, а также большой парад планет. Последнее событие, особенно зрелищное, произойдёт уже 3 июня, пишет РБК.

Парадом планет называется астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается на одной прямой от Солнца с разбросом в 20–30°. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере. Выравнивания (или парады) планет – это зрелищные астрономические события, которые можно наблюдать невооружённым глазом.

В одну линию выстроятся Меркурий, Юпитер, Уран, Марс, Нептун и Сатурн.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 мая 2024

Устанавливается местонахождение женщины, пропавшей в Великих Луках 15 мая
17 мая 2024

Строители завершили работы по установке въездных ворот Изборской башни Псково-Печерского монастыря
17 мая 2024

Круглый стол на тему противодействия распространению ВИЧ-инфекции в регионе прошёл в Псковской инфекционной больнице
17 мая 2024

Межрегиональный День информации прошёл в псковской библиотеке
17 мая 2024

Второй день работы II Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа» прошёл в Пскове
17 мая 2024

В Пскове продлён срок перекрытия проезда у дома № 76/2 на Рижском проспекте
17 мая 2024

Лауреаты оперной премии «Онегин» выступят на закрытии филармонического сезона в Пскове
17 мая 2024

Псковский педагог и двое учащихся стали участниками Всероссийского форума президентов школ

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...