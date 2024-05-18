Международный день музеев отмечают в России и в мире сегодня

09:44, 18 мая 2024, ПАИ

Международный день музеев отмечают в России и в мире сегодня, 18 мая, сообщает сайт calend.ru.

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Официально праздник возник в 1977 году на заседании Международного совета музеев после предложения российской делегации. Со следующего года этот праздник стал отмечаться по всему миру.

В этот день в Псковской области во многих музеях пройдут праздничные мероприятия. Так, в Псковском музее-заповеднике пройдёт акция «Ночь музеев». Для гостей подготовлена специальная программа, в которой, помимо пространства внутреннего двора, будут задействованы Поганкины палаты, картинная галерея и главное здание музея.

В Изборском музее-заповеднике всех гостей научат готовить карельский десерт и сетоский манный мусс. Мастер-класс состоится во дворе выставочного зала Изборского музея-заповедника (улица Печорская, 37) в 19:00 в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». Вход свободный.