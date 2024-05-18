Михаил Ведерников поздравил работников музеев Псковской области с профессиональным праздником

11:00, 18 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников музеев Псковской области с профессиональным праздником. Поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

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«Вы открываете двери в мир знаний и прекрасного. Вы увлекаете, просвещаете и воспитываете. Благодаря вам каждый посетитель и даже случайный человек, заглянувший в музей, находит вдохновение, погружается в удивительный мир искусства и истории», — написал глава региона.

Также он отметил, что благородное дело музейных работников по сохранению и приумножению культурного наследия нашей страны заслуживает искреннего признания.

«Благодарю вас за труд и желаю крепкого здоровья, вдохновения, успехов и всего самого доброго!» — пожелал всем работникам музеев Михаил Ведерников.