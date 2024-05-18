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Культура

Нацпарк «Себежский» приглашает семьи с детьми на мероприятия в честь Дня музеев

Сотрудники национального парка «Себежский» приглашают семьи с детьми на мероприятия в честь Международного дня музеев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе нацпарка.

Фото: национальный парк «Себежский»

В центре Себежа, в Зелёном квартале, с 13:00 пройдёт интерактивное занятие с энтомологом, сотрудником зоологического института РАН Светланой Андреевой и ботаником, сотрудником ботанического института РАН Галиной Конечной.

«Их весёлые интерактивные занятия уже очень полюбили и дети, и взрослые: это занимательные истории про нимф, обитающих в лесах национального парка, знакомство в живой природой, с козявками кувшинковыми, волосатиками, водяными скорпионами, беззубками и многими других обитателями заповедного леса», — написали сотрудники музея.

Хранители истории земли Псковской ждут в деревне Самолва, в мемориальном комплексе «Князь Александр Невский с дружиной» с 12:00.

Все желающие смогут погрузиться в «Подводные исследования» на Чудском озере, организовываемые центром подводных исследований Русского географического общества, о которых расскажет исполнительный директор РГО Сергей Фокин.

Узнать, чем занимается подводный археологи, вместе с научным руководителем экспедиции на Чудском озере Института археологии Российской академии наук Айваром Степановым.

С руководителем группы водолазов, спасателем первого класса центрального аэромобильного отряда «Центроспас» Андреем Тереховым есть уникальная возможность познакомиться с используемым в экспедиции водолазным оборудованием и сложностями, с которыми специалисты сталкиваются при подводных работах на озере.

Также состоятся экскурсия по мемориальному комплексу «Князь Александр Невский с дружиной» и интерактивное занятие на выставке-квесте «В чём сила?!».

Вход свободный.

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