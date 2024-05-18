В Дно завершили ремонт тротуара на улице Ленина

13:26, 18 мая 2024, ПАИ

Завершены работы по ремонту тротуара на улице Ленина в городе Дно, сообщил в своём Telegram-канале глава района Михаил Шауркин.

Работы проводились в рамках федерального проекта «Жильё и городская среда».

«Именно за этот объект в прошлом году дновцы отдали наибольшее количество голосов. И вот мероприятия реализованы», — написал глава района.

А в этом году голосовали за бульвар и парк Афганцев. За первый объект голосов было в несколько раз больше. Это означает, что в 2025 году приступят к реализации мероприятий на этом объекте.

«Ещё раз хочу поблагодарить всех дновцев, кто принял участие в голосовании за объекты благоустройства, запланированные к реализации в 2025 году», – поблагодарил Михаил Шауркин.