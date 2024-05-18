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Общество

В Дно завершили ремонт тротуара на улице Ленина

Завершены работы по ремонту тротуара на улице Ленина в городе Дно, сообщил в своём Telegram-канале глава района Михаил Шауркин.

Фото: Telegram-канал Михаила Шауркина

Работы проводились в рамках федерального проекта «Жильё и городская среда».

«Именно за этот объект в прошлом году дновцы отдали наибольшее количество голосов. И вот мероприятия реализованы», — написал глава района.

А в этом году голосовали за бульвар и парк Афганцев. За первый объект голосов было в несколько раз больше. Это означает, что в 2025 году приступят к реализации мероприятий на этом объекте.

«Ещё раз хочу поблагодарить всех дновцев, кто принял участие в голосовании за объекты благоустройства, запланированные к реализации в 2025 году», – поблагодарил Михаил Шауркин.

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