В Дно завершили ремонт тротуара на улице Ленина
Завершены работы по ремонту тротуара на улице Ленина в городе Дно, сообщил в своём Telegram-канале глава района Михаил Шауркин.
Работы проводились в рамках федерального проекта «Жильё и городская среда».
«Именно за этот объект в прошлом году дновцы отдали наибольшее количество голосов. И вот мероприятия реализованы», — написал глава района.
А в этом году голосовали за бульвар и парк Афганцев. За первый объект голосов было в несколько раз больше. Это означает, что в 2025 году приступят к реализации мероприятий на этом объекте.
«Ещё раз хочу поблагодарить всех дновцев, кто принял участие в голосовании за объекты благоустройства, запланированные к реализации в 2025 году», – поблагодарил Михаил Шауркин.
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