Жительница Пыталовского района задолжала по алиментам более 100 тысяч рублей

14:05, 18 мая 2024, ПАИ

39-летней женщине из Пыталовского района грозит уголовное наказание за неуплату алиментов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Органами предварительного расследования установлено, что женщина в августе 2023 года была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание трёх несовершеннолетних детей, ей назначено наказание в виде 90 часов обязательных работ.

Несмотря на это, женщина всё равно не стала выплачивать алименты. Сейчас она задолжала более 100 тысяч рублей. Теперь ей грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.