Порховский музей закупил оборудование почти на 30 млн рублей

14:25, 18 мая 2024, ПАИ

Профессиональное оборудование почти на 30 млн рублей закупил Порховский краеведческий музей в рамках нацпроекта «Культура», сообщает газета «Порховский вестник».

По факту закуплено оборудования на 29 894 908,69 рубля. Эта сумма стала самой большой, которая была выделена в стране небольшим муниципальным краеведческим музеям. И этому есть объяснение.

По словам директора музея Оксаны Селиваной, всё оборудование должно быть доставлено в музей к 20 мая.

При этом музей закупил мобильные музейные стенды, тактильно-сенсорные терминалы, очки виртуальной и дополненной реальности, уличные светодиодные экраны и киоски, видеопроекторы, экраны, видеокамеру, фотокамеру с объективами, музыкальные колонки и многое другое.