Воспитанники воскресной школы Порхова совершили паломничество в Великий Новгород
Воспитанники Воскресной школы Никольского собора Порхова совершили паломническую поездку в Великий Новгород. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Первой остановкой в паломнической поездке стал Свято-Юрьев мужской монастырь. Здесь ребята посетили Георгиевский собор и поклонились многим святыням одной из древнейших обителей на территории современной России.
Паломники совершили обзорную экскурсию по достопримечательностям новгородского Кремля, познавая богатую историю этого древнего и прекрасного города.
«Финальной точкой маршрута стал Варлаамо-Хутынский женский монастырь. В Спасо-Преображенском соборе монастыря путешественники поклонились святым мощам основателя обители преподобного Варлаама Хутынского, а затем посетили трапезную монастыря, где сытно отобедав, отправились в обратный путь», — написали в епархии.
На свадебном фестивале на выставке-форуме «Россия» сыграет свадьбу пара из Псковской области