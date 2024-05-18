Воспитанники воскресной школы Порхова совершили паломничество в Великий Новгород

15:28, 18 мая 2024, ПАИ

Воспитанники Воскресной школы Никольского собора Порхова совершили паломническую поездку в Великий Новгород. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Первой остановкой в паломнической поездке стал Свято-Юрьев мужской монастырь. Здесь ребята посетили Георгиевский собор и поклонились многим святыням одной из древнейших обителей на территории современной России.

Паломники совершили обзорную экскурсию по достопримечательностям новгородского Кремля, познавая богатую историю этого древнего и прекрасного города.

«Финальной точкой маршрута стал Варлаамо-Хутынский женский монастырь. В Спасо-Преображенском соборе монастыря путешественники поклонились святым мощам основателя обители преподобного Варлаама Хутынского, а затем посетили трапезную монастыря, где сытно отобедав, отправились в обратный путь», — написали в епархии.