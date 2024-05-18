В Пскове проходят соревнования среди сотрудников скорой помощи
В Пскове проходят региональные соревнования профессионального мастерства сотрудников станции скорой медицинской помощи, передаёт корреспондент ПАИ.
В соревнованиях участвуют 23 команды скорой помощи, а сами соревнования поделены на пять этапов, в ходе которых выявят лучшую бригаду.
Победитель представит Псковскую область на всероссийских соревнованиях в Туле.
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