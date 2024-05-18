Следователи устанавливают личность неизвестного мужчины с седой бородой, труп которого найден в Пскове

18:55, 18 мая 2024, ПАИ

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову устанавливается личность неизвестного мужчины. Его труп был обнаружен в Пскове 21 апреля текущего года вблизи дома №25 по улице Коммунальной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Пскову.

На вид мужчине 45–55 лет, имел худощавое телосложение, седые короткие волосы, носил седую бороду длиною около половины сантиметра.

Был одет в темную куртку, серое худи, спортивные штаны серого цвета, серые кроссовки.

Лиц, имеющих информацию о мужчине просят позвонить 59-63-09 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову).