Районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» прошли в Пушкинских Горах

20:20, 18 мая 2024, ПАИ

Подведены итоги районных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья», приуроченных к прошедшему Международному дню семьи в Пушкиногорском районе. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Семь эстафетных состязаний – и на меткость, и на скорость, и на слаженную командную игру – прошли для семейных команд сегодня, 18 мая. В соревнованиях приняли участие семь команд.

Церемонию награждения провели заместитель главы Пушкиногорского района по социальным вопросом Ирина Серова и главный судья соревнований – начальник отдела по спорту и работе с молодёжью Алексей Быковский.

В возрастной группе среди дошкольных учреждений победила команда «Стрела», в возрастной группе среди 3-4-х классов первое место за командой «Парус», среди 1–2-х классов – за командой «Весёлая коза».

Все команды были награждены дипломами об участии в соревнованиях, медалями и подарочными картами магазина спортивных товаров от администрации Пушкиногорского района.