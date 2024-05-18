Мотоциклист госпитализирован в тяжёлом состоянии после столкновения с легковушкой под Псковом
В Псковском районе на выезде из села Серёдка произошло столкновение мотоцикла и автомобиля ВАЗ-2111 сегодня, 18 мая. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Со слов водителя легкового автомобиля, мотоциклист резко пошёл на разворот с обочины и он не успел среагировать.
В результате ДТП мотоциклист в тяжёлом состоянии госпитализирован бригадой медицинских катастроф в медучреждение.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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18 мая 2024
Мотоциклист госпитализирован в тяжёлом состоянии после столкновения с легковушкой под Псковом