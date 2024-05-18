Мотоциклист госпитализирован в тяжёлом состоянии после столкновения с легковушкой под Псковом

21:05, 18 мая 2024, ПАИ

В Псковском районе на выезде из села Серёдка произошло столкновение мотоцикла и автомобиля ВАЗ-2111 сегодня, 18 мая. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Со слов водителя легкового автомобиля, мотоциклист резко пошёл на разворот с обочины и он не успел среагировать.

В результате ДТП мотоциклист в тяжёлом состоянии госпитализирован бригадой медицинских катастроф в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.