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Происшествия

Мотоциклист госпитализирован в тяжёлом состоянии после столкновения с легковушкой под Псковом

В Псковском районе на выезде из села Серёдка произошло столкновение мотоцикла и автомобиля ВАЗ-2111 сегодня, 18 мая. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Мотоциклист госпитализирован в тяжёлом состоянии после столкновения с легковушкой под Псковом. Фото здесь и далее: ПАИ

Со слов водителя легкового автомобиля, мотоциклист резко пошёл на разворот с обочины и он не успел среагировать.

В результате ДТП мотоциклист в тяжёлом состоянии госпитализирован бригадой медицинских катастроф в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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