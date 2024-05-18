Новую фондовую выставку открыли в «Михайловском» ​в Международный день музеев

22:00, 18 мая 2024, ПАИ

Новую фондовую выставку открыли в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 18 мая, в Международный день музеев. Она называется «Три юбилея» – в ознаменование 225-летия со дня рождения Пушкина, 200-летия со дня его приезда в михайловскую ссылку и 125-летия со дня основания музея-заповедника в родовом имении поэта, выкупленном в казну на народные пожертвования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«Сегодня Пушкинский Заповедник не только хранит память о Пушкине. Он стал местом притяжения для новых мастеров искусства, центром современной культуры. Именно поэтому один из художественных проектов, которыми богат «трижды юбилейный» год, решено было посвятить современной книжной иллюстрации», – пояснили в музее.

Основу экспозиции составили 29 цветных автолитографий молодых московских художников, активно работающих, в том числе и в сегодняшней издательской отрасли. Авторы выставки дополнили этот ряд другими современными работами живописи и графики, с одной стороны, и, с другой стороны, историческими предметами декоративно прикладного искусства, призванными показать преемственность в творчестве художников разных поколений.

Выставка «Три юбилея» развёрнута в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь до конца нынешнего лета. Возрастная рекомендация для посетителей экспозиции «Три юбилея».

Напомним, что сегодня, в Международный день музеев, в «Михайловском» гостям предложат сразу две новые программы: музейное занятие «Хозяйство водить – не разиня рот ходить» и мастер-класс «Прялá и ткала, весь дом одевала».

Также в Пушкинском заповеднике, в музейном НКЦ (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) сегодня состоялся хоровой концерт «Поклон поэту с берегов Невы». А известный артист театра и кино Денис Береснев представил здесь свой моноспекталь «Евгений Онегин».