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Культура

Два мастер-класса специально для городских жителей подготовили в Пушкинском заповеднике

В Государственном Пушкинском заповеднике к Международному дню музеев подготовили два новых занятия. Впервые их проведут в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев», 18 мая, в «Доме мельника» в деревне Бугрово. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

М. Жукова. В доме мельника в Бугрово. Интерьер (1987). Из фондов Пушкинского заповедника.

Первое занятие называется «Хозяйство водить – не разиня рот ходить» 6+. Гостей обучат на первый взгляд нехитрой, но на самом деле требующей значительных навыков, силы и смекалки деревенской домашней работе: как достать воду из колодца, как сложить дровяную поленницу, как заготовить овощи на зиму. Туристам — а в «Михайловское» приезжают, по большей части, горожане — покажут разные предметы домашней крестьянской утвари: и старинные, вышедшие из обихода вещи, и те, которыми деревенские хозяйки пользуются и по сей день.

Второе занятие — новый мастер-класс «Прялá и ткала, весь дом одевала» 6+. Его участникам покажут, как работать на настоящем, старинном ткацком стане. С недавних пор эта весьма и весьма полезная в крестьянском хозяйстве вещь появилась в доме мельника в «Музее-мельнице в деревне Бугрово».

Бугровская ткачиха не только расскажет о технологиях, которые в пушкинское и допушкинское время использовали для домашнего изготовления холстов, рушников, половиков, но и вспомнит, например, о суевериях, сопровождавших эту работу. В «план урока» его разработчики включили множество пословиц, поговорок, загадок и побасёнок и, конечно же, фрагменты пушкинских произведений про ткачей и ткачих. В музее предполагают, что в праздничный день первые участники мастер-класса начнут ткать большой холст, который на последующих занятиях уже другие гости музея будут продолжать и продолжать. Полотном, которое таким образом «всем миром» изготовят к концу года, украсят музейный дом мельника, уточнили в «Михайловском».

О том, в какое время гостей 18 мая ждут на занятии «Хозяйство водить – не разиня рот ходить» и на мастер-классе «Прялá и ткала, весь дом одевала», равно и о других событиях «Ночи музеев» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» можно узнать здесь.

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