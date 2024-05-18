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Общество

XII книговедческие чтения «Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове» пройдут 23 мая

XII книговедческие чтения «Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове» пройдут в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова 23 мая. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Это традиционное для библиотеки имени Курбатова мероприятие, которое ежегодно собирает всех, кто связан с сохранением и передачей традиций письменности и культуры края: филологов, историков, краеведов, библиотекарей, сотрудников музеев и культурных учреждений.

В этом году чтения пройдут в гибридном формате. В них впервые примут участие специалисты региональных библиотек из Донецка, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону.

Речь пойдёт о новых форматах работы по популяризации редкого фонда, книжных памятниках, газетном наследии и многом другом.

Начало в 10:00 в региональном центре Президентской библиотеки (Профсоюзная, д. 2, 2-й этаж, 204-й кабинет).

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