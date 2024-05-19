Иов Горошник наступил по народному календарю

09:10, 19 мая 2024, ПАИ

Народный праздник в честь Иова Горошника отмечается сегодня, 19 мая. В этот день чтят память христианского святого Иова, считающегося величайшим праведником, образцом веры и терпения, сообщает calend.ru.

У Иова было семь сыновей и три дочери; семья была богатой, дружной и счастливой. Предание гласит, что Сатана позавидовал благополучию и стал убеждать Бога в том, что святой праведен только благодаря своему земному счастью. Бог позволил Сатане испытать Иова. У праведника Сатана отобрал всё, включая его семью, но Иов остался верен Богу.

На Руси Иова прозвали Горошником. В этот день говорили: «Приходи работать на белые горохи». Кроме того, в этот день крестьяне утром выходили во двор и наблюдали за росой. Если роса была обильная, то считалось, что уродятся огурцы. Также роса считалась очень полезной для огородных растений. По этому поводу сказывали: «Иов росы распустил».