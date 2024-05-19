Житель Порховского района подозревается в фиктивной регистрации иностранных граждан
Житель Порховского района подозревается в фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в ходе проверки сотрудники полиции установили, что в одной из деревень на территории Порховского района 62-летний безработный местный житель осуществил фиктивную регистрацию двух граждан Республики Азербайджан.
Все обстоятельства произошедшего уточняются.
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