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Общество

До +27 градусов ожидается в Псковской области 20 мая

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 20 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

До +27 градусов ожидается в Псковской области 20 мая. Фото: ПАИ

Ночью местами синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +22 до +27 градусов.

Атмосферное давление будет низкое.

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