До +27 градусов ожидается в Псковской области 20 мая
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 20 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +22 до +27 градусов.
Атмосферное давление будет низкое.
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