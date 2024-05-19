До +27 градусов ожидается в Псковской области 20 мая

12:48, 19 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 20 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +22 до +27 градусов.

Атмосферное давление будет низкое.