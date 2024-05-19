Юбилей отмечает псковский профсоюзный и общественно-политический деятель Игорь Иванов

13:27, 19 мая 2024, ПАИ

Руководство Псковского областного совета профсоюзов и председатели отраслевых профсоюзов региона поздравляют своего коллегу – псковского политика и общественного деятеля, председателя Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игоря Иванова с 50-летним юбилеем. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Уважаемый Игорь Евгеньевич! Примите искренние поздравления в честь юбилейного дня рождения! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи, успехов во всех начинаниях, а также дальнейшей плодотворной работы на ответственном посту председателя обкома Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий!», – отмечено в тексте поздравления. Также коллеги поблагодарили Игоря Иванова за профессионализм, преданность профсоюзному делу и проводимую им активную патриотическую деятельность.

Напомним, Игорь Иванов родился 19 мая 1974 года в Пскове. Имеет высшее образование. В 2005 году окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического университета имени С. М. Кирова.

После прохождения срочной службы и службы по контракту на Северном Кавказе (является ветераном боевых действий на территории Чечни) более десяти лет работал на руководящих должностях в частных охранных предприятиях.

Более 20 лет активно занимается общественной и политической деятельностью. Являлся помощником депутата Псковской городской Думы, помощником депутата Псковского областного Собрания депутатов, помощником депутата Госдумы РФ по работе в регионе. Неоднократно избирался депутатом в местные органы самоуправления. В 2007 году был избран на пост председателя Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий.

Игорь Иванов является членом бюро Псковского регионального совета социалистической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду». Депутат Собрания депутатов Пыталовского муниципального округа первого созыва, руководитель депутатской фракции партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», председатель комиссии по депутатской этике, член комиссии по работе с НКО, руководитель взвода Псковского филиала АНО «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина».

Неоднократно был награждён почётными грамотами и благодарностями администрации Псковской области, Пскова, Псковского областного Собрания депутатов, ряда глав районов Псковской области, а также профсоюзными структурами, включая Псковский облсовпроф, ЦС профсоюза и ФНПР.