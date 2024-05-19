Более трёх миллионов рублей потерял пожилой пскович после общения с мошенниками

13:30, 19 мая 2024, ПАИ

Более трёх миллионов рублей потерял пожилой пскович после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Известно, что пенсионеру из Пскова позвонил незнакомый гражданин и представился сотрудником банка. Под предлогом якобы предотвращения незаконной попытки оформления на мужчину кредита мошенник завладел денежными средствами на сумму свыше трех миллионов рублей.

Пенсионер обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули жителей Псковской области на 3,5 миллиона рублей.