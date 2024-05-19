Более трёх миллионов рублей потерял пожилой пскович после общения с мошенниками
Более трёх миллионов рублей потерял пожилой пскович после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Известно, что пенсионеру из Пскова позвонил незнакомый гражданин и представился сотрудником банка. Под предлогом якобы предотвращения незаконной попытки оформления на мужчину кредита мошенник завладел денежными средствами на сумму свыше трех миллионов рублей.
Пенсионер обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.
Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули жителей Псковской области на 3,5 миллиона рублей.
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