Михаил Ведерников и Александр Котов возглавят Дни Псковской области в Совете Федерации РФ

16:04, 19 мая 2024, ПАИ

Дни Псковской области в Совете Федерации Федерального Собрания пройдут с 20 по 22 мая. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавят официальную делегацию региона, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Кроме того, в состав делегации войдут заместители губернатора, заместители председателя областного Собрания, депутаты Государственной Думы и Псковского областного Собрания депутатов, руководство исполнительных органов, региональных ведомств и другие официальные лица.

На расширенных заседаниях комитетов Совета Федерации, которые пройдут с участием представителей органов государственной власти, будут рассмотрены актуальные вопросы модернизации систем коммунальной инфраструктуры, развития сферы культуры и образования, сельских территорий, актуальные аспекты реализации социальной политики и др. Представители власти Псковской области озвучат сенаторам наиболее значимые для региона проекты, для реализации которых необходима поддержка федерального центра.

Ключевым мероприятием Дней Псковской области станет «Час субъекта», который пройдёт в рамках пленарного заседания членов Совета Федерации РФ. Руководитель Псковской области Михаил Ведерников представит ключевые направления социально-экономического развития региона. Кроме того, глава региона выступит с докладами в комитете по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, комитете по бюджету и финансовым рынкам, комитете по обороне и безопасности, а также в комитете по экономической политике.

На площадке верхней палаты парламента также будет работать выставка, посвящённая достижениям и достопримечательностям Псковской области. В экспозиции предусмотрены тематические блоки по основным показателям социально-экономического развития, инвестиционному потенциалу, этнокультурным особенностям, общественно-политическим вопросам, развитию туризма и культуры Псковской области. Здесь же можно будет познакомиться с инновационным и технологическим потенциалом региона, с достижениями в сфере промышленности и АПК. Псковские производители представят лучшие образцы своей продукции.

Кроме деловой части в программе Дней субъекта в Совете Федерации по традиции пройдут спортивные соревнования между командами Совфеда и Псковской области по пулевой стрельбе, футболу и волейболу.

Напомним, День субъекта – это один из основных видов взаимодействия Совета Федерации (СФ) с регионами. В рамках этого мероприятия вопросам социально-экономического развития конкретной территории посвящаются заседания комитетов, круглые столы, совещания, рабочие встречи представителей Совета Федерации и властей региона и т. д. Дни Псковской области в Совете Федерации пройдут во второй раз. До этого аналогичное мероприятие прошло на площадке верхней палаты российского парламента в 2017 году.