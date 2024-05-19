Псковичи одержали победу в областном первенстве по шахматам

16:54, 19 мая 2024, ПАИ

Открытое командное первенство Псковской области по шахматам среди юниоров 2008 года рождения и младше прошло в гимназии имени А. Д. Петрова в Опочке 18 мая. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

В интеллектуальных поединках сразилось 26 команд из разных уголков Псковской области.

Приветствуя игроков, заместитель главы администрации округа Виктор Александров подчеркнул значимость встречи. Он пожелал ребятам приобрести опыт игры, который в дальнейшем поможет им развиваться и совершенствоваться.



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»















Интеллектуальные поединки проходили в двух группах (районной и городской), по итогам которых командам, занявшим первые и вторые места, предстояло сразиться в стыковых матчах за награду первенства области – кубок Победы.

Помимо привычных шахматных партий, участников турнира также ждала викторина «Что я знаю о Великой Отечественной войне».

«По итогам турнира безоговорочную победу одержали игроки команды «Студия шахмат». Они увезли кубок Победы в Псков», – отметили в газете.