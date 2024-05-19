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Культура

Псковский драмтеатр покажет «Морфий» на фестивале «Туганлык» в Уфе

Труппа Псковского театра драмы покажет спектакль «Морфий» на сцене Башкирского академического театра в рамках фестиваля национальных театров «Туганлык» сегодня, 19 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского театра.

В 2024 году «Туганлык» впервые пройдёт в формате фестиваля национальных театров и в новом качестве: ранее он назывался фестивалем тюркоязычных театров, теперь его рамки расширяются. На фестивале будут представлены спектакли театральных коллективов из Казахстана, Кыргызстана, Татарстана, Северной Осетии, Хакасии, Чувашии, Калмыкии, Абхазии, Тувы и Дагестана.

Стоит отметить, что режиссёр и художник «Морфия» Антон Фёдоров – уроженец Стерлитамака. Свои первые спектакли этот российский режиссёр, стремительно вырвавшийся за последние годы в число лучших мастеров страны, поставил в театрах Башкортостана.

Также за призы фестиваля поборются спектакли режиссёров, сотрудничающих с Псковским театром драмы: Хакасский национальный театр драмы и этнической музыки «Читiген» представит спектакль якутского мэтра Сергея Потапова «Абахай Пахта», Казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева покажет спектакль Гульназ Балпеисовой «Баян-сулу – Козы Корпеш» (Гульназ Балпеисова в псковском театре приступила к постановке пушкинских «Маленьких трагедий»). А спектакль Альметьевского татарского драматического театра «Алтынчеч. Наследие», также заявленный в конкурсе «Туганлыка», поставлен по пьесе Ильгиза Зайниева, чей спектакль «Амфитрион» в Псковском театре драмы сейчас готовится к премьере.

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