Митрополит Арсений проведёт богослужение в храме на острове Залита
Митрополит Псковский и Порховский Арсений проведёт Божественную Литургию в Никольском храме на острове Залита 22 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Божественная Литургия начнётся в 10:00. Она приурочена к празднику перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.
Кроме того, 21 мая митрополит Арсений совершит Божественную Литургию в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова (с Мишариной горы) в Пскове. Богослужение также начнётся в 10:00.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
19 мая 2024
Михаил Ведерников и Александр Котов возглавят Дни Псковской области в Совете Федерации РФ