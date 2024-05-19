Митрополит Арсений проведёт богослужение в храме на острове Залита

18:36, 19 мая 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений проведёт Божественную Литургию в Никольском храме на острове Залита 22 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Божественная Литургия начнётся в 10:00. Она приурочена к празднику перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.

Кроме того, 21 мая митрополит Арсений совершит Божественную Литургию в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова (с Мишариной горы) в Пскове. Богослужение также начнётся в 10:00.