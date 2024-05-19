Выставка полотен «Талабы. Отец Николай» откроется в Пскове

22:06, 19 мая 2024, ПАИ

Выставка «Талабы. Отец Николай» откроется в галерее «Дом на Набережной» 22 мая в 16 часов. Экспозиция посвящена 115-й годовщине со дня рождения отца Николая Гурьянова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ».

На выставке будут представлены пейзажи острова Залита, выполненные в разное годы, а также портреты отца Николая Гурьянова, известного как залитский старец.

На выставке представлено более 40 живописных полотен. Участники проекта – псковские художники Николай Москалев, Ираида Самойленко, Валерия Самойленко, Юрий Жулин, Юлиана Голубева, Сергей Каримов, Анатолий Жбанов, Вероника Кучеровская, Виктор Тимофеев, Фёдор Кочевин, Владимир Бердышев, Ольга Устинова.

Выставка откроется по адресу Псков, Советская набережная, дом 9.