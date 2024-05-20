Всемирный день травматолога отмечают 20 мая

07:20, 20 мая 2024, ПАИ

Всемирный день травматолога отмечают сегодня, 20 мая, сообщает calend.ru.

Значительный вклад в развитие травматологии внесли известные медики: Н. И. Пирогов, Е. О. Мухин, А. А. Бобров, Р. Р. Вреден, Н. Н. Приоров и другие.

Одним из главных факторов, который дал развитие травматологии как направлению медицины, стали войны. Получение травм во время вооружённых конфликтов было обыденным делом, а проблема оказания квалифицированной помощи раненым заставляла травматологов искать новые способы лечения.

На сегодняшний день в России получить квалифицированную помощь врача-травматолога можно в специальных кабинетах в поликлиниках и травматологических пунктах, а также в стационарах.

Подготовкой врачей-специалистов занимаются кафедры травматологии и ортопедии высших медицинских учебных заведений, а также кафедры военно-полевой хирургии высших военно-медицинских учебных заведений.