Всемирный день травматолога отмечают 20 мая
Всемирный день травматолога отмечают сегодня, 20 мая, сообщает calend.ru.
Значительный вклад в развитие травматологии внесли известные медики: Н. И. Пирогов, Е. О. Мухин, А. А. Бобров, Р. Р. Вреден, Н. Н. Приоров и другие.
Одним из главных факторов, который дал развитие травматологии как направлению медицины, стали войны. Получение травм во время вооружённых конфликтов было обыденным делом, а проблема оказания квалифицированной помощи раненым заставляла травматологов искать новые способы лечения.
На сегодняшний день в России получить квалифицированную помощь врача-травматолога можно в специальных кабинетах в поликлиниках и травматологических пунктах, а также в стационарах.
Подготовкой врачей-специалистов занимаются кафедры травматологии и ортопедии высших медицинских учебных заведений, а также кафедры военно-полевой хирургии высших военно-медицинских учебных заведений.
Рейтинг эффективности муниципалитетов Псковской области по реализации нацпроектов озвучил Михаил Ведерников
Филиал АО «МАКС-М» в Пскове напоминает о возможности обследования репродуктивного здоровья по ОМС с 2024 года в рамках диспансеризации