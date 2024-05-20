Света временно не будет на нескольких улицах Великих Лук 20 мая

08:59, 20 мая 2024, ПАИ

Света временно не будет на нескольких улицах Великих Лук 20 мая, пишут Luki-News.

С 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет на улицах Чехова, дома № 1–8, Дальней, Дубовой, Воздухоплавателей, Аркадия Новодережкина, Шлюйкова, а также в переулке Колхозном, дома № 1–5.

Электричества не будет в связи с ремонтными работами, пояснили специалисты.