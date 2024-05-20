Прокуратура обнаружила мёртвых тараканов и осыпающуюся штукатурку в великолукском центре помощи детям
На основании обращения гражданина прокуратура проверила Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.
В результате обнаружились нарушения в области санитано- эпедимиологического законодательства. В частности, отделка стен групп имеет дефекты в виде отслоения плитки и осыпания штукатурки, а в клеевых ловушках обнаружились мертвые тараканы, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
В целях устранения нарушений прокуратура внесла представление в адрес директора учреждения.
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