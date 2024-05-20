Прокуратура обнаружила мёртвых тараканов и осыпающуюся штукатурку в великолукском центре помощи детям

09:34, 20 мая 2024, ПАИ

На основании обращения гражданина прокуратура проверила Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.

В результате обнаружились нарушения в области санитано- эпедимиологического законодательства. В частности, отделка стен групп имеет дефекты в виде отслоения плитки и осыпания штукатурки, а в клеевых ловушках обнаружились мертвые тараканы, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

В целях устранения нарушений прокуратура внесла представление в адрес директора учреждения.