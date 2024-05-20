Поставщик щебня попал в чёрный список подрядчиков в Псковской области

09:44, 20 мая 2024, ПАИ

Реестр недобросовестных подрядчиков в Псковской области пополнило ООО «Строй МСК». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского УФАС.

Общество признано победителем в аукционе на поставку щебня, цена контракта составила 8 млн 364 тысячи рублей. Поставки должны были начаться в феврале 2024 года, однако на 15 апреля общество не исполнило обязательств по контракту. В связи с этим ГБУ ПО «Псковавтодор» направило заявление в Псковское УФАС России для рассмотрения дела.

В итоге комиссия антимонопольного органа на два года включила сведения в отношении ООО «Строй МСК» в черный список. Ранее компания уже попадала в этот реестр.