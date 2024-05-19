12 упаковок сока похитил пскович из магазина
20-летний пскович похитил 12 литровых упаковок сока из магазина на Рижском проспекте в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
19 мая сотрудникам ведомства поступил сигнал тревоги. На место происшествия выехал экипаж группы задержания.
В магазине росгвардейцы задержали псковича.
По факту кражи проводится проверка.
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