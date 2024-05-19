12 упаковок сока похитил пскович из магазина

09:48, 20 мая 2024, ПАИ

20-летний пскович похитил 12 литровых упаковок сока из магазина на Рижском проспекте в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

19 мая сотрудникам ведомства поступил сигнал тревоги. На место происшествия выехал экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали псковича.

По факту кражи проводится проверка.