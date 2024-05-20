Почти тонну итальянского корма не пропустили через госграницу в Псковской области

10:43, 20 мая 2024, ПАИ

986 килограммов итальянского корма для непродуктивных животных не пропустили через госграницу в Псковской области. Партия следовала из Белоруссии в Москву, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На перевозимый корм отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие его безопасность и происхождение, установил сотрудник ведомства. Кроме того, с марта 2022 года приостановлена сертификация продукции для ввоза в Россию товара, произведённого предприятием Италии.

Груз вернули в Белоруссию.