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Великолучанка стала бронзовым призёром Кубка Белоруссии по стрельбе из лука

Великолучанка Александра Савенкова стала бронзовым призёром открытого Кубка Белоруссии по стрельбе из лука, который прошёл в Минске с 14 по 19 мая. Об этом сообщает Российская федерация стрельбы из лука.

Великолучанка Александра Савенкова стала бронзовым призёром Кубка Белоруссии по стрельбе из лука. Фото: Российская федерация стрельбы из лука

Александра Савенкова завершила квалификацию на первом месте, что позволило ей напрямую пройти в четвертьфинал соревнований. Затем великолучанка прошла стадию 1/4 финала, но уступила в полуфинале спортсменке из Рыбинска Екатерине Румянцевой – 143:144. В матче за третье место Александра Савенкова переиграла землячку Нику Снеткову – 145:142.

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