Фонд «Защитники Отечества» отправил в тур по России семьи участников СВО из Псковской области

11:05, 20 мая 2024, ПАИ

17 членов семей участников СВО из Псковской области отправились в тур по знаковым местам России благодаря соглашению между фондом «Защитники Отечества» и компанией «РЖД Тур». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

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В этом году запланировано пять туристических маршрутов для ветеранов СВО и их семей: «По Золотому кольцу», «Малахит», «Города Великой Победы», «Волжский вояж» и «В Карелию».

Первый рейс уже отправился в Москву, Смоленск и Тулу. Среди участников тура – 17 человек из Пскова, Красногородского, Псковского, Островского, Печорского и Пушкиногорского районов.

«Главная задача фонда «Защитники Отечества» – помогать ветеранам как можно быстрее возвращаться к полноценной мирной жизни. Просветительские и культурные мероприятия несут терапевтический эффект, особенно когда проходят в компании близких и единомышленников. Герои и их родные знакомятся с историей, культурой, памятниками архитектуры и искусства популярных туристических центров России», – рассказала председатель фонда Анна Цивилёва.