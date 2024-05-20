Псковичи могут принять участие в акции «Монетная неделя»

10:59, 20 мая 2024, ПАИ

Всероссийская акция «Монетная неделя» пройдёт в Псковской области с 20 мая по 2 июня. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

Жители региона смогут сдать скопившуюся дома мелочь, а банки зачислят итоговую сумму на счёт клиента. А ещё в офисах некоторых банков можно будет обменять любое количество мелочи на банкноты без комиссии.

«Банк России каждый год выпускает в обращение большое количество монет. При этом часть из них, особенно низких номиналов, не возвращается в оборот – она оседает в копилках или теряется. Оставаясь, как и банкноты, полноправным платежным средством, монеты необходимы магазинам, торговым автоматам и общественному транспорту», рассказали в отделении.

Банки – участники акции примут монеты любых номиналов, которые сейчас находятся в обращении, в том числе потемневшие, погнутые, просверленные или поцарапанные. С собой надо взять паспорт. Для удобства и скорости обмена рекомендуется рассортировать мелочь по номиналам, в некоторых банках это обязательное требование. Подробности и условия приема монет нужно уточнять в том банке, где производится обмен.

«Акция проводится уже во второй раз. В прошлом году жители Псковской области вернули в оборот 491 килограмм монеты на общую сумму около 450 тысяч рублей. Проведение такого мероприятия поможет вернуть в оборот мелочь, скопившуюся у граждан, и сократить затраты на ее чеканку. Надеемся, что жители региона примут активное участие в «Монетной неделе», – рассказал исполняющий обязанности управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Список подразделений банков на территории области, которые будут работать в рамках акции, а также условия приема монет можно найти на сайте акции монетнаянеделя.рф. На сайте также размещены ответы на вопросы об акции, алгоритм действий и интересные факты о наличном денежном обращении. Мероприятие проходит при поддержке Банка России.