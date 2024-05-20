В псковском центре «Мой бизнес» стартовали мероприятия ко Дню предпринимателя

11:21, 20 мая 2024, ПАИ

В псковском центре «Мой бизнес» стартовали мероприятия, приуроченные ко Дню предпринимателя, сегодня, 20 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе центра.

Псковичи могут принять участие в мастер-классах и встречах с экспертами и консультантами.

Так, сегодня в Печорах состоится круглый стол «Бизнес-потенциал муниципальных образований Псковской области. Господдержка. Соцконтракт».

22 мая пройдёт финал интеллектуальной игры «Бизнес-знаток». Прийти на игру можно только по приглашению.

23 мая псковичи могут посетить мастер-класс «Честный знак. Кто может и как продавать маркированную продукцию». Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

23 мая состоится мастер-класс «Из ремесленника в предприниматели». Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

24 мая состоятся очные консультации от экспертов по налоговым, юридическим и маркетинговым вопросам. Необходима предварительная запись по телефону (8 8112) 33-13-37.

27 мая пройдёт мастер-класс «Создание веб-сайтов». Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

28 мая для псковичей проведут мастер-класс «Создание бренда компании». Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

Мероприятия центра «Мой бизнес проводятся в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».