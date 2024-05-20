В двух деревнях Пустошкинского района временно не будет света
Электроэнергию временно отключат в двух деревнях Пустошкинского района 21 мая, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
С 11:00 до 15:00 электричества не будет в деревнях Васильки и Копылок.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.
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