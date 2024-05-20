Жители Псковской области могут присоединиться к переписи аистов

11:53, 20 мая 2024, ПАИ

Жители Псковской области могут присоединиться к переписи аистов. Об этом сообщила руководитель центра помощи аистам «Дом белого аиста» в Гдовском районе Марина Сиденко.

В России идёт год Международного учёта белого аиста. Проводится этот учёт раз в десять лет. В этом году по всему обширному ареалу обитания белых аистов проводится VIII Международный учёт. Это проект, который объединяет самых разных людей – специалистов и любителей в разных странах мира. Данные, которые будут получены в ходе учётных работ, – ценная научная информация, благодаря которой учёные получают информацию о гнездовой численности и её динамике, территориальном распределении, о структуре гнездовой группировки, репродуктивных показателях, региональных особенностях расселения и заселения этими птицами территорий.



Для учёта белого аиста в России создана группа «Международный учёт белого аиста в России» (https://vk.com/club225105963). Там можно посмотреть, кто является координатором учёта в том или ином регионе, и передавать ему данные по наблюдениям.

Региональным координатором учёта по Псковской области стала руководитель аистиного центра орнитолог Марина Сиденко.

«В сообщения этой группы https://vk.com/aistiniydom и лично руководителю аистиного центра можно и нужно присылать данные по аистиным гнёздам из Псковской области. Если вы живете рядом с аистами или же видите их гнездо, сообщите, пожалуйста: название района, области и населенного пункта; на какой опоре гнездо (водонапорная башня/опора ЛЭП/крыша дома/дерево/иное); сколько примерно лет существует гнездо (жилое или нежилое); заселено ли гнездо в этом году; были ли птенцы в этом году; в июле считаем количество птенцов на гнезде. Они отличаются от взрослых не только размером, но и цветом ног и клювов: у взрослых клюв и ноги красные, а у птенцов — чёрные или с переходом в красный», — рассказала о принципах учёта Марина Сиденко.



Фото аистиных гнёзд к наблюдениям желательны.

«В Псковской области мы также ищем людей, которые могли бы помочь с учётом белого аиста в административных районах региона, у которых будет время, силы, возможность и желание покататься по району и посмотреть аистиные гнёзда. Особо это важно в июле, когда идёт сбор данных по успешности гнездования и нужно будет считать птенцов в гнёздах. Из таких граждан мы сформируем районных координаторов – помощников регионального координатора. Если вам это интересно, пишите», – пригласила Марина Сиденко.