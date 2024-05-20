Гражданин Румынии сбежал из Латвии в Псковскую область

11:55, 20 мая 2024, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина Румынии за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В лесу в Себежском районе пограничники задержали мужчину, который преодолел инженерные заграждения и пересек государственную границу из Латвии в Россию. В ходе проверочных мероприятий установлено, что гражданин Румынии действительных документов на право въезда в Россию не имеет и прибыл в страну по личным мотивам.

По данному факту Пограничным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Правонарушитель заключен под стражу.