80-летний мужчина пропал в Великих Луках

12:19, 20 мая 2024, ПАИ

80-летний Александр Шмидт пропал в Великих Луках, сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

19 мая мужчина уехал на автомобиле «Лада Ларгус» белого цвета. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Пропавший ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, у него седые короткие волосы и серые глаза.

Был одет в серую жилетку, футболку, тёмные спортивные штаны и чёрные ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.