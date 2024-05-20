80-летний мужчина пропал в Великих Луках
80-летний Александр Шмидт пропал в Великих Луках, сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».
19 мая мужчина уехал на автомобиле «Лада Ларгус» белого цвета. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Пропавший ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, у него седые короткие волосы и серые глаза.
Был одет в серую жилетку, футболку, тёмные спортивные штаны и чёрные ботинки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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