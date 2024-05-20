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Экономика

Всем выйти из сумрака: чек-лист налоговой службы для предпринимателей озвучат на «Серебряном дожде»

Заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Шкляр и начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Псковской области Сергей Изергин станут гостями программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 20 мая, в 14:00.

Заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Шкляр и начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Псковской области Сергей Изергин станут гостями программы «Бизнес-ланч». Фото: ПАИ

Вышел ли псковский бизнес из тени и начал ли честно показывать свою выручку? Сколько предпринимателей за последний год пытались скрыть свои платежи? Как налоговики следят за движением денежных потоков в бизнесе?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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