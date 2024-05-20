75-летие отметил Музей истории города Печоры

13:06, 20 мая 2024, ПАИ

Музей истории города Печоры отметил 75-летие, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника











Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова поздравила коллег со знаменательным событием.

Кроме того, на торжественном мероприятии присутствовали люди, которые стояли у истоков создания музея в Печорах. К гостям обратилась заведующая Музеем истории города Печоры Наталья Изборская. Она пожелала коллегам успехов в творческой деятельности, терпения и удачи. Кроме того, в этом году у музея много планов – столетие Дня русского просвещения, столетие Дней русской культуры, 85-летие певческих праздников и 225-летие со дня рождения А. С. Пушкина, отметила Наталья Изборская.

Завершился праздник выступлением вокалистов Анны и Павла Самсоновых вместе с ребятами из эстрадного хора «ЛаккиЛайк».