67% псковских работодателей стараются отговорить сотрудника от увольнения

13:00, 20 мая 2024, ПАИ

67 % псковских работодателей стараются найти компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться, следует из результатов опроса SuperJob.

11 % работодателей из Пскова сразу расстаются с сотрудниками, которые грозят увольнением ради повышения зарплаты или улучшения условий труда, а 5 % выполняют их требования.

Подобной тактикой пользовалась треть псковских работников, причём чаще – мужчины. 60 % грозящих увольнением рассказали, что работодатель пошёл им навстречу, 25 % уволились, а 10 % продолжили работать на прежних условиях.